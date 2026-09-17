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Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
Фейковий російський солдат біля нібито захопленого селища Білий Колодязь у Харківській області
фото: divgen/Telegram

Брехню росіян викривають через аномалії на відео: раптове зникнення солдатів або розчинення прапорів у дахах будівель

Впевненість Володимира Путіна у нібито успішному просуванні російської армії в Україні може базуватися на фальшивих доповідях військових, які масово використовують штучний інтелект для імітації захоплення територій. Про це пише «Главком» із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, з червня по серпень виявлено щонайменше 35 відеороликів із ознаками підробки за допомогою ШІ, з яких 10 підтверджені з високою достовірністю. Замість раніше використовуваного методу просочування, коли поодинокі бійці ризикували життям заради зйомки з прапором на підконтрольних ЗСУ ділянках, тепер окупанти просто монтують солдатів та прапори у геолоковані відео за допомогою нейромереж.

Маніпуляції викривають через аномалії на відео, такі як неправдоподібні пропорції тіл, раптове зникнення солдатів або розчинення прапорів у дахах будівель, що раніше демонстрували на прикладах «захоплення» Білого Колодязя та Миколайпілля. Найочевиднішим фейком стала заява Путіна та Міноборони РФ про «взяття» Святогірська у Донецькій області. Неправдивість цих заяв спростував командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький, записавши відеозвернення безпосередньо з центру міста, яке залишається у тилу українських військ.

Навіть російські Z-канали розкритикували такі доповіді, зазначивши, що генерація хибної обстановки за допомогою нейромереж створює загрозу для самих окупантів, адже командування планує військові дії на основі вигаданих даних. Попри викриття, аналітики ISW прогнозують, що російські джерела продовжуватимуть вдосконалювати ШІ-моделі для дешевого створення ілюзії успіхів та заперечення українських контрнаступів.

Раніше Міністерство оборони Росії опублікувало звіт про нібито захоплення села Щербаківка у Харківській області. 

Однак, цей населений пункт повністю знелюднів ще у 1990-х роках та був офіційно знятий з обліку в Україні у 1997 році.

Водночас український аналітичний проєкт DeepState також не зафіксував жодних змін лінії фронту чи просування російських окупаційних військ на території колишнього села.

Теги: росія окупанти війна путін штучний інтелект

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