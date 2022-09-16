Американський історик пояснив, чому Китай відповідальний за війну в Україні

Тімоті Снайдер: «Америка намагалася зупинити війну, але не змогла. А китайці не намагалися це зупинити, але мали таку можливість»

Китай відіграє визначальну роль у війні Росії проти України. Саме ця держава могла зупинити президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна до вторгнення в Україну, однак не зробила цього. Таку думку висловив американський історик Тімоті Снайдер у інтерв’ю «Українській правді».

Історик наголосив, що Китай є відповідальним за війну Росії проти України, попри те, що не бажає цього визнавати.

«По-перше, Китай допустив цю війну. За цю війну відповідає Китай. Китайський уряд справді погано бере на себе відповідальність. Вони б воліли вдавати, що не ухвалюють жодних рішень, що всі рішення приймають американці. Але у випадку цієї війни Америка намагалася її зупинити, але не змогла. А китайці не намагалися це зупинити, але мали таку можливість», – зазначив він.

Тімоті Снайдер наголосив, що Китай несе фундаментальну відповідальність за цю війну. Історик переконаний, що ця держава могла зупинити війну навіть після того, як повномасштабне російське вторгнення уже почалося.

«У лютому Путіну дали дозвіл на цю війну. А потім, коли це почалося, вони також могли її зупинити, але вони просто дозволили цьому статися. Отже, це війна Китаю. Китай несе фундаментальну відповідальність за цю війну», – пояснив історик.

Нагадаємо, 15 вересня, у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі Путін похвалив китайського лідера за його «збалансовану» позицію щодо війни проти України та заявив, що розуміє «питання та стурбованість із цього приводу».

Як розповів раніше заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга, Офіс президента України досі не отримав підтвердження про розмову лідера Китаю та Володимира Зеленського.