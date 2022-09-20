Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю

Експерти припускають, що Микола Патрушев поїхав до Китаю домовлятися про зброю

Секретар Ради безпеки і оборони РФ Микола Патрушев завершив дводенний візит до Китаю. Цей візит може свідчити про те, що Росія у пошуку союзників зробила основну ставку на Китай. На думку експертів, такий стан справ є тривожним сигналом не тільки для України, а й для НАТО.

Журналіст-міжнародник Ростислав Демчук зауважив, що Патрушев провів у Китаї низку зустрічей з чиновниками найвищого рівня – з членом Політбюро Комуністичної партії КНР і секретарем Центрального політико-правового комітету Китаю Го Шенкунем, головою комісії у закордонних справах Комуністичної партії КНР Яном Цзечі і міністром безпеки Китаю Чэнь Веньціном.

«На мою скромну думку, для секретаря Радбезу РФ це дуже високий рівень зустрічей. Можливо Пекін вбачає у Патрушеві правонаступника і заміну Володимиру Путіну?» – припустив журналіст.

На думку Демчука, Кремль, зрозумівши, що на співпрацю з Туреччиною сподіватися марно, зробив основну ставку у пошуку союзників на Китай.

«Кремль у пошуках бодай якихось друзів по усіх континентах світу зрозумів, що на Туреччину сподіватись марно. Туреччина відмовилась допомагати Москві у військово-технічній сфері, у сфері торгівлі і туризму Анкара також відмовилась обслуговувати російські платіжні картки «Мир», а сьогодні Туреччина ще відмовила навчати російських льотчиків цивільної авіації. Тож Кремль вирішив зробити основну ставку на Китай. В атаку пішов старий і досвідчений кагебіст Микола Патрушев», – написав він.

Зустрічі відбулись не в Пекіні, а в місті Фучжоу віддаленої провінції Фуцзянь. Усі зустрічі мали закритий формат. Про ці зустрічі державне китайське інформаційне агентство «Сіньхуа» пише небагато, тоді як російські ЗМІ активно висвітлюють цю тему. При тому, що російських журналістів у пулі Патрушева не було.

Як пише агентство «Сіньхуа», член Політбюро ЦК КПК Го Шенкунь дав високу оцінку зустрічам. Він наголосив, що «політична взаємодовіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, взаємовигідна співпраця дає плідні результати, а дружба з покоління в покоління глибоко вкорінюється в серцях людей». Під час цих переговорів основна увага присвячувалася поглибленню співробітництва між китайськими і російськими правоохоронними органами та органами безпеки, а також у сфері обміну розвідувальною інформацією. Співрозмовники домовилися продовжити військову співпрацю, включаючи спільні військові навчання та спільне патрулювання (патрулювання як створення та відпрацювання «коридорів» для торговельного трафіку в потенційній акваторії тайванського конфлікту для захисту морських перевезень).

Патрушев, як зазначає китайське агентство, висловив готовність російської сторони і далі активізувати обміни на всіх рівнях з китайською стороною для створення міцного середовища безпеки для безперебійного розвитку співпраці між двома країнами в різних сферах.

«Сигнали тривожні. Тривожні не лише для України, але і для цілого світу, включаючи США та інші країни НАТО», – зазначив Демчук.

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко, переконаний, що візит Миколи Патрушева до Китаю – «це може бути або прохання про зброю, або про посередництво Китаю в українському конфлікті».

Денисенко зазначив, що саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді став для очільника країни-агресорки Росії Володимира Путіна моментом, в якому він почав усвідомлювати, що втрачає Центральну Азію.

«Тобто на сьогоднішній момент збіглася в часі низка конфліктів ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Стало зрозуміло, що ОДКБ – це нуль без палички, який не може ні на що впливати. В цей самий момент була пресконференція Сі Цзіньпіна (глави Китайської Народної Республіки) і президента Казахстану Токаєва, на якій Сі Цзіньпін сказав, що він стає гарантом територіальної цілісності Казахстану, а Казахстан завжди розглядався як пряма вотчина Росії, як вони його називають, «мягкое подбрюшье Российской Федерации». Власне, можемо говорити, що почалися бойові дії Таджикистан – Киргизстан, і Росія не може фактично нічого зробити. Вони можуть тільки ледь-ледь пригасити цей конфлікт. І найголовніше – він (Путін – ред.) не добився жодних економічних преференцій для себе. Тобто станом на зараз для нас важливо буде подивитися, чим закінчиться поїздка Патрушева до Китаю. Зараз він там перебуває. Є великі перестороги того, що він буде говорити про зброю», – зазначив він.

Вадим Денисенко вважає дуже вірогідним те, що Патрушев поїхав до Китаю домовлятися про зброю.

«Ми розуміємо, що росіяни уже отримали іранські безпілотники, і очевидно, що вони будуть просити у Китаю ту чи іншу зброю. Чи піде на це Китай, поки сказати складно. Звичайно, для нас це було б дуже невигідно і дуже погано, якби Китай почав надавати ті чи інші види зброї для Російської Федерації. Але поки що Росія виглядає виключно як країна, яка не може ставити свій порядок денний. Вона іде за порядком денним інших країн. Але думаю, що станом на зараз більш вірогідна розмова про зброю», – сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі Путін похвалив китайського лідера за його «збалансовану» позицію щодо війни проти України та заявив, що розуміє «питання та стурбованість із цього приводу».

Своєю чергою США закликали Китай не мати ніяких справ із Росією через війну в Україні.