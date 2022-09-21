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Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
Китай закликає Україну та Росію до діалогу
фото: CGTN

Представник МЗС Китаю наголосив, що позиція його держави щодо України «послідовна і зрозуміла»

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів. Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За словами представника дипломатичного відомства, Китай закликає Україну та Росію «почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки».

«Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла», – сказав Ван Веньбінь.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

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Теги: росія війна Китай мобілізація

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