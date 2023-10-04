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США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї – CNN
фото ілюстративне

Організація Об’єднаних Націй вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена або збережена

Сполучені Штати Америки передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикаються українські військові, оскільки вони очікують додаткових грошей і обладнання від США та їх союзників, заявили офіційні особи США. Про це пише CNN.

За словами офіційних осіб, Центральне командування США може оголосити рішення вже цього тижня.

Незрозуміло, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї – Організація Об’єднаних Націй вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена або збережена.

Також зазначається, що Адміністрація президента Джо Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям зброю, яка зберігається на об’єктах Центрального командування Повітряних сил США на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ.

Теги: Іран США Україна війна ЗСУ

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