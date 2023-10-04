США передали Україні конфісковане в Ірану озброєння

ЗСУ отримали понад мільйон іранських набоїв

Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї, щоби посилити забезпечення підрозділів ЗСУ на лінії фронту. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Центральним командуванням Збройних сил США (Centcom).

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«Уряд США передав ЗСУ близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм», – йдеться в документі.

Водночас підкреслюється, що передача відбулася із дотриманням правових вимог, адже уряд США отримав право власності на ці боєприпаси ще у липні 2023 року через цивільні позови Мін’юсту проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).

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Зазначається, що набої були спочатку вилучені Військово-морськими силами CENTCOM з транзитного судна MARWAN у грудні 2022 року. КВІР мав намір передати їх хуситам у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН.

«США зобов’язуються співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протистояти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами», – підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ.