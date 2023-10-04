США відмовилися надавати візи російській делегації для участі в «ядерній п'ятірці»
Заступник голови російського МЗС заявив, що РФ шукатиме альтернативний час та місце проведення переговорів
США не видали візи представникам Росії, які мали проводити та координувати переговори «ядерної п'ятірки» у Нью-Йорку. Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков.
«Ми планували нові переговори на полях першої сесії Генасамблеї ООН, що проходить зараз у Нью-Йорку. Але станом на вчорашній вечір нашим представникам, які мали проводити та координувати захід, візи ще видані не були», – заявив Рябков.
Російський дипломат зазначив, що сторона РФ шукатиме альтернативний час та місце проведення переговорів. Рябков назвав невидачу віз «нагадуванням про те, що зловживання американцями їхніх функцій як країни, яка приймає установу ООН, триває».
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ядерний ризик у світі піднявся до рівня, якого він не досягав з часів холодної війни, і закликав її ліквідувати.
До слова, Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України.
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