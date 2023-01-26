Байден планує свій візит в Європу: названі дати

Розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США

Президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну





Президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого. Про це повідомив кореспондент NBC Джош Лендерман.

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«Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела», - написав журналіст.

При цьому, за інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща. Представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.

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