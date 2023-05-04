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Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)
фото: Андрій Сибіга/Facebook

Нідерланди – одна з країн-лідерів у допомозі Україні

Під час візиту до Нідерландів президенту Володимиру Зеленькому показали військову техніку, яку буде передано українським військовим. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

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«Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо», – написав Сибіга.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

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Теги: Нідерланди військові Володимир Зеленський Україна Facebook президент відео Андрій Сибіга військова техніка

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