Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)

Нідерланди – одна з країн-лідерів у допомозі Україні

Під час візиту до Нідерландів президенту Володимиру Зеленькому показали військову техніку, яку буде передано українським військовим. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

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«Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо», – написав Сибіга.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.