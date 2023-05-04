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«Хочемо бачити Путіна тут». Зеленський виступив у Гаазі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Хочемо бачити Путіна тут». Зеленський виступив у Гаазі (відео)
Президент пообіцяв, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти
фото: скрін із відео

«Агресор повинен відчути усю повноту правосуддя»

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні.  Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги.

«Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. І я упевнений, що це станеться коли ми переможемо. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється у головах тих, хто звик до безкарності», – заявив Зеленський.

Глава держави також озвучив кількість воєнних злочинів, скоєних російською армією за минулий місяць. Їх нарахували 6139. Внаслідок цього загинули 207 людей, серед них 17 дітей.

Президент також нагадав про нещодавні російські атаки на багатоквартирний будинок в Умані та масовану атаку на Херсон.

Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

«Часом світ боїться віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор повинен відчути усю повноту правосуддя. Це наша історична відповідальність», – підкреслив він.

Президент пообіцяв, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Однак єдина інституція, яка здатна відреагувати на первинний злочин Росії – це трибунал, а не «щось гібридне, що лише формально закриє тему».

Також Зеленський у ході виступу у Міжнародному суді в Гаазі закликав партнерів забезпечити Україну більш сучасним озброєнням.

«Чим потужніша зброя і чим далі її дальність дії, тим більше життів можна врятувати від щоденного обстрілу», – додав він.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. 

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Теги: Володимир Зеленський путін війна суд Нідерланди

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