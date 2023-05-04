«Хочемо бачити Путіна тут». Зеленський виступив у Гаазі (відео)

«Агресор повинен відчути усю повноту правосуддя»

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги.

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«Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. І я упевнений, що це станеться коли ми переможемо. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється у головах тих, хто звик до безкарності», – заявив Зеленський.

Глава держави також озвучив кількість воєнних злочинів, скоєних російською армією за минулий місяць. Їх нарахували 6139. Внаслідок цього загинули 207 людей, серед них 17 дітей.

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Президент також нагадав про нещодавні російські атаки на багатоквартирний будинок в Умані та масовану атаку на Херсон.

Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

«Часом світ боїться віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор повинен відчути усю повноту правосуддя. Це наша історична відповідальність», – підкреслив він.

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Президент пообіцяв, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Однак єдина інституція, яка здатна відреагувати на первинний злочин Росії – це трибунал, а не «щось гібридне, що лише формально закриє тему».

Також Зеленський у ході виступу у Міжнародному суді в Гаазі закликав партнерів забезпечити Україну більш сучасним озброєнням.

«Чим потужніша зброя і чим далі її дальність дії, тим більше життів можна врятувати від щоденного обстрілу», – додав він.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.