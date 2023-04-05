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Зеленський з візитом у Польщі: онлайн-трансляція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський з візитом у Польщі: онлайн-трансляція
Очільник Польщі Анджей Дуда, український лідер Володимир Зеленський та перші леді
фото: скрін із відео

Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі. Найближчим часом він зестрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою.

Зазначимо, що це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росії. До цього він був у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі.

Цього разу про візит повідомлено заздалегідь – за два дні. Раніше Зеленський був у Жешуві з неанонсованими візитами.

У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів. 

Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.

До слова, сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їде з візитом до російського диктатора Володимира Путіна. У той же час лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн їдуть до Китаю.

Теги: Анджей Дуда Польща Україна Володимир Зеленський

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