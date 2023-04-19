Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом

Міністерство оборони США має міцне партнерство у сфері оборони з армією та флотом Мексики

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом.

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Про це повідомило Reuters.

На тлі зростання напруженості між військово-морськими силами США та армією Мексики президент повідомив, що почне засекречувати інформацію зі збройних сил для захисту національної безпеки.

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«Тепер ми збираємося захистити інформацію від ВМС і Міністерства оборони США, тому що ми є об’єктом шпигунства з боку Пентагону», – сказав Лопес Обрадор на своїй щоденній прес-конференції.

У Пентагоні зазначили, що Міністерство оборони США має міцне партнерство у сфері оборони з армією та флотом Мексики, і що організації вирішують спільні виклики, поважаючи суверенітет один одного та відповідні програми зовнішньої політики.

Зазначимо, раніше, унаслідок витоку даних Пентагону було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, після оприлюднення секретних урядових документів США Пентагон попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів із несекретних веб-сайтів у зв'язку із витоком даних.