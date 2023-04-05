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Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Фінляндія у НАТО. А коли приймуть Україну?

glavcom.ua
«Вступ України до НАТО не відбудеться автоматично»
фото з відкритих джерел

Лише членство в Альянсі є найнадійнішою гарантією від нового нападу Росії

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Відзначу три головні ефекти цієї події.

По-перше, Росія виявилася нездатною заблокувати подальше розширення НАТО. Більше того, війна, розв'язана Путіним проти України, дала протилежний ефект, ніж розраховували в Кремлі. Російське керівництво хотіло через переможну війну проти нашої країни не лише відновити контроль над Україною, а й зупинити розширення НАТО на схід, більш того, Путін вимагав від НАТО відійти на рубежі 1997 р. Нагадаю, що саме такі вимоги Кремль висунув перед США та НАТО грудні 2021 р. У результаті всі ці плани провалилися, а НАТО продовжило своє розширення, цього разу на північному сході, прямо на північних кордонах РФ.

По-друге, це означає завершення ери «фінляндизації» для самої Фінляндії та списання до архіву сценарію «фінляндизації» (нейтрального статусу та особливих дружніх відносин з Росією, а раніше з СРСР), який багато років нам пропонували деякі західні політики та експерти.

По-третє, «особливий фінський шлях» означає для нас тепер особливу прискорену процедуру вступу до НАТО без перехідного періоду у вигляді «Плану дій щодо членства в НАТО». І це є сприятливим прецедентом для нас. Але скористатися цим прецедентом ми зможемо після війни і у разі перемоги над Росією.

Вступ України до НАТО не відбудеться автоматично. Для цього будуть потрібні цілеспрямовані зусилля і з нашого боку, і з боку наших найактивніших партнерів у НАТО. До того ж можливий опір та шантаж з боку Угорщини (як це відбувається зараз з боку Туреччини та Угорщини щодо Швеції).

Чим переможнішим для нас буде завершення нинішньої війни, тим більше шансів буде на вступ України до НАТО. Лише членство України в НАТО буде найнадійнішою гарантією нового нападу Росії на Україну. В Україні це розуміють. Потрібно, щоб це зрозуміли і в усіх країнах НАТО.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Фінляндія НАТО

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