Порошенко про доплати військовим: треба скоротити всі інші витрати

Порошенко: кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними

Депутати «Європейської Солідарності» запропонували перерозподіл бюджетних коштів, який дає змогу вивільнити не менше 90 млрд грн для доплат військовим

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради підтримав створення робочої групи, яка має оперативно напрацювати механізм повернення доплат військовим. Порошенко нагадав, що скасовані доплати були запроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення Указом Президента, і Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість.

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«Безумовно, країна переживає важкі часи. Сьогодні ми налаштовуємось на рішучі дії для підтримки ЗСУ і перемоги. Країна живе в очікуванні нашого контрнаступу. І кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними. Я хочу подякувати ВРУ за дуже мудре рішення, яким Верховна Рада забезпечила збереження 30-тисячної надбавки для військовослужбовців. Дякую представникам кожної фракції», – сказав Порошенко.

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«Після цього почалося шельмування Верховної Ради, нібито це – популістичний крок. Хочу наголосити: Верховна Рада не додала 30 тисяч – вона не дала забрати у військовослужбовців гроші, запроваджені Указом Президента від 24 лютого 2022 року і введені в дію розпорядженням Уряду від 28 лютого 2022 року», – констатує Порошенко.

За його словами, якщо сьогодні в країні не вистачає грошей – треба скоротити всі можливі нецільові бюджетні витрати. «Скорочуйте і забирайте у всіх. Ви пропонуєте забрати тільки у військових, а всі решта будуть отримувати свої захмарні зарплати? Телемарафон за 2 мільярди платників податків, продовжується корупційно орієнтоване дорожнє будівництво», – обурився Петро Порошенко.

«Я вітаю сьогоднішнє рішення, коли у Верховній Раді було присутнє керівництво Збройних Сил і силових блоків. Ми братимемо активну участь, щоб у робочій групі доопрацювати всі пропозиції військових. Вилучити доплати тим, хто цього не заслужив, але захистити українських військовослужбовців, які зараз захищають Україну, захищають Європу, захищають глобальний світ. Вони є нашою гордістю», – наголосив Петро Порошенко.

Як відомо, депутати «Європейської Солідарності» запропонували перерозподіл бюджетних коштів, який дає змогу вивільнити не менше 90 млрд грн для доплат військовим.