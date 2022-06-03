Розвідка США підготувала черговий звіт про стан здоров'я Путіна

Путін лікувався від раку в квітні, йдеться в секретному звіті американської розвідки

Про те, що російський президент хворий, говорять вже давно

Здоров'я президента РФ Володимира Путіна стало популярною темою всередині адміністрації Байдена після секретної доповіді розвідників США. У документі йдеться про те, що Путін, найімовірніше, знову з'явився після проходження лікування у квітні від прогресуючого раку. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на трьох керівників американської розвідки, імена яких не називаються.

Високопосадовці, які представляють три окремі розвідувальні агентства, стурбовані тим, що Путін все більш параноїдально ставиться до своєї влади. Це робить статус України складним та непередбачуваним. Водночас за їхніми словами, це знижує перспективи ядерної війни.

«Хватка Путіна сильна, але вже не абсолютна, – каже один зі старших офіцерів розвідки. – Боротьба всередині Кремля ніколи не була більш інтенсивною за його правління, всі відчувають, що кінець близький».

Усі три чиновники зазначають, що ізоляція російського диктатора ускладнює для американської розвідки точну оцінку стану здоров'я.

«У Путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Таким чином, ізоляція Путіна збільшила рівень спекуляцій», – сказав один зі співрозмовників видання.

У документах, які підготувала американська розвідка, як стверджує видання, йдеться про те, що у березні на очільника Кремля вчинили замах.

У третьому звіті про стан здоров'я Путіна, який підготували 2 тижні тому, йшлося про те, що диктатор смертельно хворий.

Тим часом повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

Нагадаємо, стало відомо, що Путін має рак і втрачає зір, але кілька років іще проживе – ЗМІ.

За інформацією офіцера ФСБ, Путін страждає від головного болю і тремору кінцівок.

Також на російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.