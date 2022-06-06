Лікарі зі США вилікували рак за допомогою генної інженерії

Інноваційне лікування зменшило розмір пухлини на 62%, а метастазів – на 72%

Вливання перепрограмованих Т-клітинних рецепторів пацієнтці з аденокарциномою підшлункової залози дозволило зменшити пухлину та метастази на цілих 72%.

Аденокарцинома підшлункової залози – злоякісне новоутворення з невтішним прогнозом. Однорічна виживаність після встановлення діагнозу становить лише 28%, п’ятирічна – 5-7%.

При цьому більшості пацієнтів діагноз ставиться вже після того, як в організмі почнеться метастазування, що суттєво ускладнює лікування та зменшує ймовірність лікування.

Цей вид раку характеризується підвищенням ризику захворіти при несприятливій спадковості по батьківській лінії, але навіть без неї захворіти можна. Щорічно фіксується 8-12 випадків хвороби на 100 тис. чоловік. В особливій зоні ризику люди похилого віку.

Кеті Уїлкс, 71-річній пацієнтці зі США, був поставлений діагноз аденокарцинома підшлункової залози з метастазами. Жінка пройшла операцію, курс хіміо- та променевої терапії. Певні успіхи лікування дало, але суттєво понизило якість її життя. Це змусило Уїлкс шукати інші методи лікування. Вона звернулася до професора Еріка Трана з Дослідницького інституту Ерла А. Чайлза. Цей фахівець був відомий своїми дослідженнями генної терапії за допомогою перепрограмування Т-клітин. Результати його випробувань не завжди були успішними, але жінка вирішила ризикнути.

Адоптивна клітинна терапія передбачала забір крові Уїлкс з наступним виділенням Т-клітин імунної системи. Після цього клітини були перепрограмовані на певну мутацію ракових клітин.

У червні 2021 року лікарі розмножили посилені Т-клітини та влили 16 мільярдів із них назад пацієнтці.

Упродовж наступних 30 днів розмір пухлини зменшився на 62%, а метастазів – на 72%. Це не вилікувало Кеті Уїлкс від раку, але дозволило поліпшити її життя, а в комбінації з медикаментозним лікуванням і взагалі тримати хворобу під контролем.

Про свої результати лікар написав у медичному журналі Нової Англії.

У майбутньому фахівець та його команда хочуть продовжити випробування свого методу, для чого вже залучили 24 добровольці.

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