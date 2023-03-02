Росія починає прокидатися? Розвідка оцінила події на Брянщині

Російський добровольчий корпус взяв відповідальність за «атаку ДРГ» в Брянській області

Повідомлення про події у Брянській області є ознакою трансформації РФ і очищенням від диктатури Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов у коментарі «Громадському».

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«РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК («Русского добровольческого корпуса»). Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось та вживати якихось конкретних заходів», – зазначив представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Тим часом, з’явилися нові подробиці інциденту у Брянській області, куди за даними російської пропаганди нібито проникла українська ДРГ. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України. Відео опублікували в їхньому офіційному Telegram-каналі.

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Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.