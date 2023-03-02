Банкова відреагувала на історію з «українською ДРГ» в Брянській області
Подоляк: «Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну»
Повідомлення росіян про події в Брянській області є ніщо інше, як провокація. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
«Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…», – написав Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.
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