Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова відреагувала на історію з «українською ДРГ» в Брянській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова відреагувала на історію з «українською ДРГ» в Брянській області
Подоляк назвав повідомлення росіян класичною провокацією
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну»

Повідомлення росіян про події в Брянській області є ніщо інше, як провокація. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…», – написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області.  Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.

Теги: росія історія напад заручники радник Михайло Подоляк автобус провокація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк порадив Маску не читати російські газети
Подоляк дав пораду Маску після його скандальної заяви про Революцію Гідності
26 лютого, 13:57
Подоляк також розповів, що деякі західні банки за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
11 лютого, 20:15
Крим перейде під тотальний вогневий контроль України
Подоляк розповів, коли росіяни почнуть тікати з окупованого Криму
9 сiчня, 03:16

Політика

Банкова відреагувала на історію з «українською ДРГ» в Брянській області
Банкова відреагувала на історію з «українською ДРГ» в Брянській області
Деокупація Криму: Данілов анонсував нову стратегію
Деокупація Криму: Данілов анонсував нову стратегію
Банкова вигадала, як контролювати нардепів у закордонних поїздках 
Банкова вигадала, як контролювати нардепів у закордонних поїздках 
Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
40K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
37K
У Криму прогримів потужний вибух
23K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
22K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
8508
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту