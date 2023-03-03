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Білий дім розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена з Шольцем

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена з Шольцем
Лідери США та Німеччини зустрінуться 3 березня
Фото: 1lurer.am

Очікується, що важливим об’єктом обговорення двох лідерів стане Китай

Переговори президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца, які незабаром відбудуться у Вашингтоні, будуть головним чином присвячені війні РФ проти України. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Шольц має здійснити візит до Вашингтону 3 березня, це стане його другою зустріччю з Байденом. Перша відбулася 7 лютого 2022 року після вступу німецького політика на посаду канцлера.

«Слід очікувати, що Україна стане ключовою темою під час майбутньої дискусії на цій зустрічі», – зазначила співробітниця Білого дому.

За її словами, саміт лідерів США та Німеччини матиме робочий характер і загалом триватиме приблизно годину.

Повідомляється, що крім українського питання, лідери двох країн з високою ймовірністю порушать низку тем глобального порядку денного, включаючи підготовку до майбутнього саміту НАТО, а також низку інших викликів. Очікується, що важливим об’єктом обговорення стане Китай.

«Ймовірно, що в контексті ситуації в Україні також буде порушено китайське питання. На цей час ми не бачили, щоб Китай допомагав зброєю Росії. Однак, очевидно, ми уважно відстежуємо цю ситуацію. З кожним кроком, який Китай робить у напрямку Росії, йому стає дедалі складніше співпрацювати з Європою та іншими країнами по всьому світу», – зазначила американська чиновниця.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай не починати постачати зброю Росії для війни проти України, натомість висловивши сподівання, що Пекін використає свій вплив на країну-окупанта, щоб та вивела війська з чужої території. 

Теги: переговори Олаф Шольц Джозеф Байден

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