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Допомога Росії: Шольц звернувся до Китаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомога Росії: Шольц звернувся до Китаю
фото з відкритих джерел

Шольц розчарований тим, що Китай не готовий засудити повномасштабне вторгнення Росії

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай не починати постачати зброю Росії для війни проти України, натомість висловивши сподівання, що Пекін використає свій вплив на країну-окупанта, щоб та вивела війська з чужої території. Про це повідомляє Zeit.

«Не поставляйте зброю агресору Росії», – закликав Шольц Пекін.

Канцлер заявив, що розчарований тим, що Китай не готовий був засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну на зустрічі міністрів фінансів G20. Хоча РФ, як і раніше, розраховує на воєнну перемогу, він запевнив, що «цієї перемоги не буде – ще й тому, що ми та наші партнери продовжуємо підтримувати Україну».

«Путін прораховується, коли вважає, що час грає на нього», – додав Шольц.

Крім того, за словами німецького канцлера, що у Кремлі ніхто не збирається вести переговори про нормалізацію ситуації, і тому ніхто на Заході не примушуватиме Україну сідати за стіл з агресором.  

«Про нав'язаний мир проти волі жертви не може бути й мови не лише з моральних міркувань. Але також, якщо ми маємо на увазі добробут нашої країни, безпеку Європи та світу. Було б фатальним заохоченням для агресора, якби порушення міжнародного права та європейського світового порядку було винагороджено», – пояснив він.

Раніше МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну.

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Теги: Китай війна росія Німеччина Олаф Шольц

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