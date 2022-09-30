Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Підтримка України триватиме». Генсек НАТО відреагував на незаконну анексію

Надія Клочко
glavcom.ua
«Підтримка України триватиме». Генсек НАТО відреагував на незаконну анексію
Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не визнає анексію українських території
фото з відкритих джерел

Очільник НАТО зібрав екстрену пресконференцію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на незаконну анексію Росією територій України. Він наголосив, що проведені Росією псевдореферендуми незаконні, і що Альянс ніколи не визнає ці території частиною Росії. Про це Столтенберг сказав під час пресконференції.

«Це найбільша спроба анексії територій з часів Другої світової війни. Анексовано ще 15% територій України. Це територія розміром приблизно з Португалію. Псевдореферендуми були організовані із Москви і нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це незаконно і нелегітимно. НАТО не буде визнавати ці території частиною РФ. Донецьк – це Україна, Херсон – це Україна, Луганськ – це Україна, так само як і Крим», – заявив Столтенберг.

Столтенберг наголосив, що НАТО буде продовжувати рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

Генсек НАТО зазначив, що Росія уже вдруге захоплює українські території, але «це не змінює природу конфлікту».

«Це залишається брутальною і агресивною війною Росії проти України. Також не змінюється наша готовність підтримувати України. НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми надаємо підтримку Україні, щоб вона могла реалізувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН. Ми оборонний альянс, ми об’єднані, щоб рішуче захищати будь-якого союзника НАТО і кожен дюйм території НАТО», – заявив він.

Столтенберг нагадав, що Путін мобілізував сотні тисяч осіб, а також погрожує застосуванням ядерної зброї. Генсек НАТО наголосив, що зараз – найсерйозніший момент ескалації від початку війни. 

«Ніщо із цього не є ознакою сили. Це ознака слабкості. Це визнання, що війна не відбувається так, як було заплановано, і що Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за цю війну. Його відповідальність і у тому, щоб цю війну закінчити та покінчити з безпричинними стражданнями хоробрих українців», – висловився очільник НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Читайте також: Як повалити Путіна? Що говорить наука
Теги: НАТО

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джорджія Мелоні невдовзі стане прем'єр-міністром Італії
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
Сьогодні, 18:53
Президент США відреагував на оголошення РФ анексії територій України
Байден засудив путінську анексію та пообіцяв нову допомогу Україні
Сьогодні, 18:05
Володимир Путін виступив з промовою у Кремлі
Путін знову заговорив про ядерну зброю
Сьогодні, 16:14

Політика

Заявка України в НАТО: Столтенберг пояснив, як Альянс буде ухвалювати рішення
Заявка України в НАТО: Столтенберг пояснив, як Альянс буде ухвалювати рішення
Канада запровадила нові санкції проти Росії
Канада запровадила нові санкції проти Росії
«Підтримка України триватиме». Генсек НАТО відреагував на незаконну анексію
«Підтримка України триватиме». Генсек НАТО відреагував на незаконну анексію
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
Байден засудив путінську анексію та пообіцяв нову допомогу Україні
Байден засудив путінську анексію та пообіцяв нову допомогу Україні
США та Британія оголосили про нові санкції проти Росії
США та Британія оголосили про нові санкції проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
84K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
71K
Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна
70K
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)
70K
Як повалити Путіна? Що говорить наука
59K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту