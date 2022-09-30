«Підтримка України триватиме». Генсек НАТО відреагував на незаконну анексію

Очільник НАТО зібрав екстрену пресконференцію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на незаконну анексію Росією територій України. Він наголосив, що проведені Росією псевдореферендуми незаконні, і що Альянс ніколи не визнає ці території частиною Росії. Про це Столтенберг сказав під час пресконференції.

«Це найбільша спроба анексії територій з часів Другої світової війни. Анексовано ще 15% територій України. Це територія розміром приблизно з Португалію. Псевдореферендуми були організовані із Москви і нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це незаконно і нелегітимно. НАТО не буде визнавати ці території частиною РФ. Донецьк – це Україна, Херсон – це Україна, Луганськ – це Україна, так само як і Крим», – заявив Столтенберг.

Столтенберг наголосив, що НАТО буде продовжувати рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

Генсек НАТО зазначив, що Росія уже вдруге захоплює українські території, але «це не змінює природу конфлікту».

«Це залишається брутальною і агресивною війною Росії проти України. Також не змінюється наша готовність підтримувати України. НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми надаємо підтримку Україні, щоб вона могла реалізувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН. Ми оборонний альянс, ми об’єднані, щоб рішуче захищати будь-якого союзника НАТО і кожен дюйм території НАТО», – заявив він.

Столтенберг нагадав, що Путін мобілізував сотні тисяч осіб, а також погрожує застосуванням ядерної зброї. Генсек НАТО наголосив, що зараз – найсерйозніший момент ескалації від початку війни.

«Ніщо із цього не є ознакою сили. Це ознака слабкості. Це визнання, що війна не відбувається так, як було заплановано, і що Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за цю війну. Його відповідальність і у тому, щоб цю війну закінчити та покінчити з безпричинними стражданнями хоробрих українців», – висловився очільник НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.