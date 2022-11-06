Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки

Чоловіка змусили на камеру вибачатися перед окупантами

У Білорусі ОМОН затримав 40-річного жителя Речиці, який проїжджаючи трасою з машини показав середній палець у бік колони військової техніки РФ. Про це пише видання «Медіазона».

Після затримання чоловіка змусили на камеру вибачитися перед російськими та білоруськими військовими. І сказати, що він більше не вважає, що ЗС РФ нападає з Білорусі на Україну.

«Зараз вважаю, що охороняють нас, а не нападають», – на камеру каже затриманий.

Крім того, у чоловіка знайшли підписки на так звані «екстремістські» канали та посадили на 15 діб.

Нагадаємо, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

До слова, на 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» під Барановичами (Брестська область Білорусі) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал».