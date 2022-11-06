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Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки
Затриманий білорус із автівки показав «непристойный жест в виде среднего пальца» 
фото з відкритих джерел

Чоловіка змусили на камеру вибачатися перед окупантами 

У Білорусі ОМОН затримав 40-річного жителя Речиці, який проїжджаючи трасою з машини показав середній палець у бік колони військової техніки РФ. Про це пише видання «Медіазона».

Після затримання чоловіка змусили на камеру вибачитися перед російськими та білоруськими військовими. І сказати, що він більше не вважає, що ЗС РФ нападає з Білорусі на Україну. 

«Зараз вважаю, що охороняють нас, а не нападають», – на камеру каже затриманий.

Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки фото 1

Крім того, у чоловіка знайшли підписки на так звані «екстремістські» канали та посадили на 15 діб. 

Нагадаємо, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. 

До слова, на 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» під Барановичами (Брестська область Білорусі) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал». 

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Теги: Білорусь машини

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