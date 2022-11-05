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У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Білорусь приймає російських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

У Білорусі мобілізовані росіяни проходять підготовку перед перекиданням в Україну

Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 листопада.

Відомо, що на території республіки Білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів.

Як повідомлялося, на 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» під Барановичами (Брестська область Білорусі) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал».

Нагадаємо, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки.

За словами десантника, попри те, що техніка стара, утримують її на належному рівні. До зброї тут ставляться не так халатно, як у Росії.

Крім того, Білорусь затвердила проєкт угоди з Росією про створення освітніх та бойових центрів для навчання військовослужбовців.

До слова, російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі у разі втрати контролю над Херсоном.

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Теги: Білорусь росія війна Генштаб Україна

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