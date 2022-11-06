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Рашисти поранили білоруського опозиціонера, який воював за Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти поранили білоруського опозиціонера, який воював за Україну
Урбанович отримав осколкове поранення
фото із соцмереж

Це вже друге поранення білоруського добровольця, у вересні він отримав контузію

Білоруський доброволець та лідер опозиційної організації «Малады Фронт» Денис Урбанович отримав поранення, борючись у лавах Сил оборони України. Про це повідомляє Телеграм-канал «Белсат».

За інформацією видання, Урбанович отримав осколкове поранення, зараз його везуть до шпиталю. Уламок потрапив у м'яз руки. Тепер йому робитимуть операцію та діставатимуть уламок. Видання уточнює, що Денис почувається нормально.

Це вже друге поранення білоруського добровольця. У вересні він отримав контузію, яка викликала проблеми зі слухом.

У виданні наголосили, що Урбанович є лідером білоруської організації «Малады Фронт». Він бореться за Україну від початку війни.

«Малады Фронт» було засновано 1997 року і має у своїх лавах близько 1000-1500 активістів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату Також повідомлялось російська православна церква продовжує приймати активну участь у російській агресії проти України. В інтернет потрапило відео, де священник у бронежилеті освячує російські танки.

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Теги: росія ЗСУ війна поранення

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