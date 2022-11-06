Рашисти поранили білоруського опозиціонера, який воював за Україну

Це вже друге поранення білоруського добровольця, у вересні він отримав контузію

Білоруський доброволець та лідер опозиційної організації «Малады Фронт» Денис Урбанович отримав поранення, борючись у лавах Сил оборони України. Про це повідомляє Телеграм-канал «Белсат».

За інформацією видання, Урбанович отримав осколкове поранення, зараз його везуть до шпиталю. Уламок потрапив у м'яз руки. Тепер йому робитимуть операцію та діставатимуть уламок. Видання уточнює, що Денис почувається нормально.

Це вже друге поранення білоруського добровольця. У вересні він отримав контузію, яка викликала проблеми зі слухом.

У виданні наголосили, що Урбанович є лідером білоруської організації «Малады Фронт». Він бореться за Україну від початку війни.

«Малады Фронт» було засновано 1997 року і має у своїх лавах близько 1000-1500 активістів, йдеться у повідомленні.

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