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Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Воронки в землі спростовують російську версію про випадкову детонації
фото з відкритих джерел

Росія, ймовірно, втратила сім літаків

Внаслідок вибухів на аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки в окупованому Криму Росія втратила сім літаків. Ще два ймовірно пошкоджені. Про це пише CNN із посиланням на супутникові знімки Planet Lab.

Зазначається, що це може бути найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Швидше за все, зруйновані літаки – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон зазначає, що три воронки в землі свідчать проти російської версії про випадкову детонації.

«На зображеннях російської авіабази ви можете бачити три джерела вибухів. Вони зачепили сусідні літаки, на яких, схоже були бомби. Вибухи поширился», – зазначає Лейтон.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

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Теги: Крим росія окупанти війна Україна війна в Україні

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