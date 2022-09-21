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Держдеп США пояснив, чому Росія так поспішає з «референдумами»

Надія Клочко
glavcom.ua
Держдеп США пояснив, чому Росія так поспішає з «референдумами»
Ентоні Блінкен заявив, що дії Путіна свідчать про його «крайню зневагу» до ООН
скріншот із відео

Ентоні Блінкен запевнив, що США ніколи не визнають результатів фіктивних «референдумів»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та можлива мобілізація у РФ – це ознака невдачі та слабкості Росії. Про це він сказав під час виступу в ООН.

За словами Блінкена, те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати фальшиві «референдуми» та розглядає можливість мобілізації додаткових резервних сил, свідчить про його «крайню зневагу» до ООН.

«Самі принципи, які ми зібралися тут відстоювати цього тижня у хартії суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, — це те, на що Росія затято нападає, зокрема через спроби провести ці «референдуми» і покласти навіть більше сил для захоплення суверенної території України», – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Росія робить подібні кроки зараз, оскільки вона нещодавно зазнала втрат на полях битв.

«В останні тижні ми спостерігаємо значні успіхи України на своїй землі, захопленій російськими військами з моменту початку агресії 24 лютого. Це також час, коли сама Росія зазнає серйозних поразок на полі бою, і навіть деякі з її найближчих партнерів явно висловлюють глибоке занепокоєння з приводу того, що робить Росія, та наслідків, які це має для країн у всьому світі», – заявив дипломат.

Блінкен повторив, що США ніколи не визнають фіктивні «референдуми» чи будь-які кроки Росії з анексії української території. Він сказав, що важливо, щоб інші країни також пояснили це.

«Це ознака невдачі та слабкості Росії», – резюмував держсекретар.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що анексійні плани Кремля націлені насамперед на внутрішню аудиторію. Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб «захистити» нещодавно заявлені території РФ. 

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Теги: росія США війна референдум

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