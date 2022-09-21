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Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)

«Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби»

Росія при загрозі своєї територіальної цілісності готова використати ядерну зброю. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив у зверненні.

«Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Путін заявив, що так зване Росією «мирне рішення» не влаштовувало Захід, тому Києву «був даний наказ» зірвати всі домовленості.

«Україну почали ще більше накачувати зброєю. Київський режим пустив в хід нові банди іноземних найманців», – заявляє Путін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

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