Bloomberg пояснив, як підсанкційна спільниця Путіна потрапила на конференцію в Женеву

Італія дозволила літаку з Матвієнко на борту увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії

МЗС Швейцарії наголосило, що країни можуть робити виключення із заборони на вʼїзд

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями, змогла потрапити на конференцію у Швейцарії після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак з Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії. Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

Міністерство закордонних справ Швейцарії зазначило, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, «зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою». ЄС заборонив російським літакам входити у свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, закликала учасників саміту до бойкоту російської делегації. Троє російських високопосадовців змогли з порушенням санкцій потрапити до Швейцарії на конференцію парламентів, де поширювали російську пропаганду про війну в Україні.

Матвієнко мала кілька виступів, зокрема переповідала головам парламентів світу російську пропаганду про війну в Україні, звинувачуючи українську владу в «нацизмі». Наприкінці одного з виступів Матвієнко порадила слухачам керуватися «фактами, а не вигадками». Під час її виступу делегати влаштували демарш, покинувши залу.

До слова, президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ».