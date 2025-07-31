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Bloomberg пояснив, як підсанкційна спільниця Путіна потрапила на конференцію в Женеву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Bloomberg пояснив, як підсанкційна спільниця Путіна потрапила на конференцію в Женеву
Італія дозволила літаку з Матвієнко на борту увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії
фото з відкритих джерел

МЗС Швейцарії наголосило, що країни можуть робити виключення із заборони на вʼїзд

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями, змогла потрапити на конференцію у Швейцарії після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак з Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії. Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

Міністерство закордонних справ Швейцарії зазначило, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, «зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою». ЄС заборонив російським літакам входити у свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, закликала учасників саміту до бойкоту російської делегації. Троє російських високопосадовців змогли з порушенням санкцій потрапити до Швейцарії на конференцію парламентів, де поширювали російську пропаганду про війну в Україні.

Матвієнко мала кілька виступів, зокрема переповідала головам парламентів світу російську пропаганду про війну в Україні, звинувачуючи українську владу в «нацизмі». Наприкінці одного з виступів Матвієнко порадила слухачам керуватися «фактами, а не вигадками». Під час її виступу делегати влаштували демарш, покинувши залу.

До слова, президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ».

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Теги: санкції Швейцарія

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