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Спільниця Путіна запросила світових парламентарів на Донбас

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Спільниця Путіна запросила світових парламентарів на Донбас
Під час свого виступу Матвієнко повторила кремлівські наративи
фото з відкритих джерел

Матвієнко в Женеві запросила парламентарів на Донбас, щоб побачити «злочини київського режиму»

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями ЄС та Швейцарії, виступила з трибуни в Женеві та запросила іноземних колег відвідати Донбас. За її словами, це потрібно, «щоб особисто побачити «злочини київського режиму». Про це повідомляє «Главком».

Матвієнко, разом з підсанкційними російськими депутатами Леонідом Слуцьким та Петром Толстим прибули до Швейцарії для участі у Саміті жінок-парламентарів та конференції спікерів парламентів. Саме Рада Федерації РФ де-юре схвалювала використання армії для повномасштабної війни в Україні.

Щвейцарія раніше заявляла, що санкції з росіян для участі в подібних міжнародних заходах можуть тимчасово зніматися.

Під час свого виступу Матвієнко повторила кремлівські наративи, заявивши, що «конфлікт на Україні виник в 2014 році після кривавого антиконституційного антидержавного перевороту за участю низки країн». Вона стверджувала, що «саме після цього до влади прийшли нацисти, які заборонили російську мову в Україні і так далі».

Матвієнко закликала іноземних парламентарів: «Приїжджайте на Донбас подивіться на алею ангелів, яка присвячена пам’яті цих убитих дітей».

Нагадаємо, Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

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Теги: росія Донбас Швейцарія

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