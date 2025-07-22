Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси

Угоди були укладені 19 грудня 2024 року та 16 липня 2025 року

Міноборони України найняло швейцарських юристів для стягнення мільйонних боргів за непоставлені снаряди 2022 року

Міністерство юстиції України уклало дві угоди з міжнародною юридичною фірмою «Staiger Attorneys-at-Law Ltd.» (Швейцарія) на загальну суму $245 тис (10,27 млн грн) для надання юридичних послуг Міністерству оборони. Судові процеси стосуються невиконаних поставок снарядів у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наші Гроші.

Як зазначається у системі «Прозорро», угоди були укладені 19 грудня 2024 року та 16 липня 2025 року.

Справи за позовами Міноборони України проти американських компаній «Centcom Global Inc.» та «Regulus Global LLC» були ініційовані у Швейцарському арбітражному центрі 18 вересня 2023 року.

Справа проти «Regulus Global LLC»

Контракт №403/1/22/224 від 23 червня 2022 року передбачав поставку снарядів калібру 122 мм: 20 тис реактивних М210Ф для систем БМ-21 «Град» та 20 тис для гаубиці D-30 із повним зарядом. Міноборони повністю сплатило вартість контракту у розмірі $48,73 млн. Однак, компанія поставила лише 8 760 снарядів першого типу та 2 494 снаряди другого типу зі зменшеним зарядом, які були відхилені Міноборони. Сума позовних вимог складає $13,08 млн та 5% річних.

За даними «Financial Times», засновник «Regulus Global» Сомеріндайк у 2012 році вже був звинувачений у шахрайстві. Раніше ця фірма мала контракт до $1,7 млрд зі «Спецтехноекспортом» на постачання 155-міліметрових артснарядів. Українська сторона сплатила аванс $162,6 млн та €14 млн, але звинуватила Regulus у невиконанні контракту та неповерненні коштів. З вересня 2024 року Regulus припинила спілкування зі «Спецтехноекспортом», який вимагає стягнути $346 млн в арбітражному позові у Лондоні.

Справа проти «Centcom Global Inc.»

Ця справа стосується контракту №403/1/22/36 від 16 березня 2022 року на поставку нових осколково-фугасних боєприпасів калібру 152 мм: по 4 тис штук до гармат 2А36 «Гіацинт-Б» і до гаубиць Д-20/2C3. Міноборони сплатило всю вартість контракту у розмірі $20,13 млн. Проте компанія поставила лише одну тисячу боєприпасів першого типу та 540 боєприпасів другого типу. Сума позовних вимог складає $18,24 млн та 5% річних.

У грудні Міністерство юстиції за допомоги МЗС, ГУР МОУ, СЗР та СБУ обрало чотири швейцарські юридичні фірми, які не мали конфлікту інтересів та зв’язків з Росією. Серед них «Staiger Attorneys-at-Law Ltd.» запропонувала третю за дешевизною ціну ($35 500) після «Walder Wyss Ltd.» ($26 100) та «MLL Legal» ($37 000). Проте найдешевша «Walder Wyss Ltd.» відмовилась від участі, тому угоду уклали зі «Staiger Attorneys-at-Law Ltd.».

Липнева угода на $210 тис за послуги у першій половині 2025 року була укладена без конкурсу. Це пояснюється тим, що зміна юридичного радника призвела б до додаткових витрат на входження нового юриста в курс справ та розробку нової стратегії захисту, що могло б використати протилежна сторона.

Погодинні ставки партнерів фірми «Staiger» складають $450, радників – $400, старших юристів – $375, юристів – $350, молодших юристів – $225. Ці ставки не змінювались з минулого року. «Staiger» є відомою міжнародною юридичною фірмою з комерційного права у Швейцарії.

Нагадаємо, 21 липня, відбулося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». У зустрічі взяли участь 52 країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. «Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України», – зазначив він.