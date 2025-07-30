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Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)
Раніше віцеспікерка Верховної Ради закликала учасників саміту до бойкоту російської делегації
скріншот з відео

Десятки людей покинули залу під час виступу підсанкційної голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ

У Женеві відбувається Всесвітня конференція голів парламентів світу. Під час виступу підсанкційної голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко делегати влаштували демарш, покинувши залу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцеспікерку Верховної Ради Олену Кондратюк, яка представляє Україну на заході.

Депутатка опублікувала відео на якому помітно, як десятки людей покидають залу, поки на фоні чутно виступ Матвієнко. «Демарш під час виступу Матвієнко на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві!!! Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України! Дякую, щиро, аж сльози на очах – скільки колег нас підтримує! Ми не самі!» – написала вона.

Раніше заступниця голови Верховної Ради зазначала, що планує використати трибуну Всесвітньої конференції, аби донести правду про агресію Росії проти України. Про щоденні обстріли і щоденні жертви, про викрадених дітей, яких ворог використовує як заручників і хоче міняти на військовополонених, про потребу України в ППО, про брехливу позицію РФ щодо мирних переговорів, про загрозу, яку країна-агресор несе усьому світу.

Нагадаємо, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, закликала учасників саміту до бойкоту російської делегації. Троє російських високопосадовців змогли з порушенням санкцій потрапити до Швейцарії на конференцію парламентів, де поширювали російську пропаганду про війну в Україні.

Матвієнко мала кілька виступів, зокрема переповідала головам парламентів світу російську пропаганду про війну в Україні, звинувачуючи українську владу в «нацизмі». Наприкінці одного з виступів Матвієнко порадила слухачам керуватися «фактами, а не вигадками».

До слова, президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ».

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Теги: Швейцарія Олена Кондратюк росіяни

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