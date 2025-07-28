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Президент Світового єврейського конгресу вимагає від банків Швейцарії нові копенсації для жертв Голокосту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Світового єврейського конгресу вимагає від банків Швейцарії нові копенсації для жертв Голокосту
Рональд Лаудер не зупиняється у пошуках рахунків нацистів у Швейцарії
фото: Bloomberg

Спадкоємець косметичної імперії Estee Lauder відіграв ключову роль в угоді 1998 року про виплати родичам жертв голокосту від швейцарських банків

Президент Всесвітнього єврейського конгресу, мільярдер Рональд Лаудер вимагає нових компенсацій для жертв Голокосту від найбільшого швейцарського банку UBS. Про це пише «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg.

На думку Лаудера, виплачені фінансовими організаціями Швейцарії майже 30 років тому $1,25 млрд – це не все, що зобов'язані надати нащадкам жертв геноциду, влаштованого нацистською Німеччиною.

Спадкоємець косметичної імперії Estee Lauder відіграв ключову роль в угоді 1998 року про виплати родичам жертв Голокосту від швейцарських банків, нагадує Bloomberg. У розмові з агентством Лаудер заявив, що банки повинні набагато більше.

У 2020 році 81-річний Лаудер разом з декількома впливовими союзниками вирішив домогтися нових компенсацій від UBS. 

Наприкінці 1996-го – на початку 1997 року до окружного суду США було подано низку позовів проти трьох швейцарських банків. У позовних заявах стверджувалося, що банки свідомо приховували внески жертв Голокосту та співпрацювали з Третім рейхом, приймаючи на зберігання єврейське майно, яке було здобуте протизаконним шляхом.

Як відповідачі були вказані United Bank of Switzerland (UBS) та Credit Suisse, а також Компанія швейцарського банку, яка згодом об'єдналася з UBS. У серпні 1998 року сторони дійшли рамкової угоди. UBS і Credit Suisse погодилися виплатити позивачам компенсацію у розмірі $1,25 млрд в обмін на те, щоб постраждалі при Голокості та їхні нащадки відмовилися від претензій до банків та уряду Швейцарії.

У березні 2023 року відбулося злиття двох найбільших та найстаріших швейцарських банків UBS та Credit Suisse.

За підтримки Білого дому та конгресу розслідування було відновлено, і слідчі приступили до вивчення архівів. Лаудер стверджує, що UBS може зіткнутися з вимогами про відшкодування збитків у мільярди доларів.

Керівництво UBS заявило, що банк надає все необхідне сприяння розслідуванню, «щоб пролити більше світла на цей трагічний період історії». «UBS прагне зробити свій внесок у вивчення архівів Credit Suisse, що стосуються пов'язаних з нацистами рахунків, які раніше зберігалися в банках – попередниках Credit Suisse», – йдеться в заяві банку.

Bloomberg зазначає, що для UBS ця проблема носить не лише історичний характер, оскільки добрі відносини з американськими регулюючими органами є вкрай важливими для банку. «Таких рахунків не просто кілька, а дуже багато. Якщо вони не розберуться з цим так, як того вимагають влада США, вони привернуть до себе більш пильну увагу з боку регулюючих органів», – заявив професор Цюріхського університету Керн Александер.

Професор Нью-Йоркського університету Берт Ньюборн вважає, що нове розслідування може поставити під сумнів угоду 1990-х років. Сам Лаудер визнає, що єврейські організації, які тоді звернулися з позовами, надто поспішно уклали угоду зі швейцарськими банками. «У нас не було повних даних, тому ми вели переговори наосліп», – пояснив він. Тепер Лаудер сповнений рішучості довести справу до кінця.

Нагадаємо, на Харківщині підлітки показували нацистську символіку на меморіалі жертвам Голокосту Троє підлітків на меморіалі у Дробицькому яру у Харківській області публічно демонстрували символіку нацистського режиму. 

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Теги: Швейцарія розслідування Голокост влада Рональд Лаудер

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