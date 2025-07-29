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Віцеспікерка Ради закликала бойкотувати російську делегацію на конференції в Женеві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Віцеспікерка Ради закликала бойкотувати російську делегацію на конференції в Женеві
Олена Кондратюк виступить з промовою про посилення санкційної політики проти РФ
фото: Facebook/Олена Кондратюк

На Всесвітню конференцію спікерів прибула підсанкційна російська делегація на чолі з Валентиною Матвієнко

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, закликала учасників саміту до бойкоту російської делегації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступниці голови парламенту.

«Я закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці – Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ», – каже вона.

У Женеві відбувається Всесвітня конференція голів парламентів світу, яку організовує Міжпарламентський союз орієнтовно раз на пʼять років. Делегація Росії на чолі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентиною Матвієнко прибула до Женеви для участі у конференції попри наявність персональних санкцій.

Заступниця Голови Верховної Ради зазначила, що планує використати трибуну Всесвітньої конференції, аби донести правду про агресію Росії проти України. Про щоденні обстріли і щоденні жертви, про викрадених дітей, яких ворог використовує як заручників і хоче міняти на військовополонених, про потребу України в ППО, про брехливу позицію РФ щодо мирних переговорів, про загрозу, яку країна-агресор несе усьому світу.

«Окремий пункт, про який я буду говорити – про посилення санкційної політики. Навіть так: посилення дисципліни санкційної політики. Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання. Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?» – каже Кондратюк. 

«Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії і всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого, до речі, підтримала Швейцарія. Мені прикро, що після всіх резолюцій швейцарського парламенту на підтримку України, із засудженням злочинів Росії проти наших дітей – Матвієнко і компанія таких же підсанкційних гуляють навколо Женевського озера, мають трибуну на великій міжнародній конференції», – зазначила віцеспікерка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

До слова, президент Сербії Александар Вучич категорично заперечив можливість запровадження його країною санкцій проти Російської Федерації. Ця заява прозвучала попри недавні слова міністра з європейської інтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що такі санкції можливі за умови швидкого вступу Сербії до Європейського Союзу.

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Теги: санкції росіяни Швейцарія Олена Кондратюк

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