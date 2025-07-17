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Міноборони Швейцарії заявляє про затримку поставок Patriot з США: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Міноборони Швейцарії заявляє про затримку поставок Patriot з США: названо причину
Минулого року США вже повідомляли Швейцарію про затримку поставок версії керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot
Фото: Офіс президента України / All Over Press

США переорієнтують поставки ППО, Швейцарія отримає системи пізніше

Міністерство оборони США повідомило Швейцарію, що поставки систем протиповітряної оборони Patriot, призначених для Берна, будуть переорієнтовані на підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Швейцарії.

У Міноборони Швейцарії підкреслили, що поставки озброєння будуть отримані пізніше, ніж планувалося. У 2022 році країна замовила п'ять систем Patriot, постачання яких мало розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028 році.

Наразі незрозуміло, на яку саме кількість систем вплине це рішення і чи зачепить воно також поставку ракет до них. Швейцарське оборонне відомство не може надати точних заяв щодо нових термінів та будь-яких подальших наслідків для країни.

Минулого року США вже повідомляли Швейцарію про затримку поставок версії керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot, яку швейцарський парламент схвалив у 2023 році. Тоді також причиною переорієнтації називалася необхідність відправки цих ракет до України.

Нагадаємо, уряд Швейцарії схвалив укладення двосторонньої угоди з Україною щодо співпраці в межах програми відновлення. Цей документ слугуватиме базою для впровадження проєктів підтримки та розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

Угода буде підписана під час конференції з відновлення України 2025 року, яка відбудеться у Римі. Після підписання Федеральна Рада розпочне процедуру консультацій та подасть відповідне звернення до швейцарського парламенту для ратифікації.

До слова, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

«Я сказав йому: «Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України». Йдеться не лише про системи Patriot – є багато інших речей. Ми самі багато чого виробляємо, багато робимо для захисту нашого неба і наших людей», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що американський лідер несподівано висловив зацікавленість у придбанні українських дронів.

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Теги: Швейцарія США зброя Україна

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