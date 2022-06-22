Болгарія: парламент зі скандалом відправив уряд у відставку

Вперше в новітній історії Болгарії уряд відправлений у відставку через вотум недовіри

Депутати парламенту Болгарії відправили у відставку уряд країни. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

В середу ввечері 124 голосами депутатів від партій ГЄРБ-СДС («Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та Союз демократичних сил), ДПС, «Відродження» та «Є такий народ», яка донедавна була одним з учасників урядової коаліції, було підтримане рішення про вотум недовіри уряду Кіріла Петкова. За підтримку уряду проголосували 116 депутатів, що є 5 голосів менше за необхідні для подолання вотуму недовіри.

Це перший випадок в новітній історії Болгарії, коли уряд було відправлено у відставку через вотум недовіри.

Пропозицію щодо проведення голосування за вотум недовіри уряду Кіріла Петкова внесли до парламенту 15 червня найбільшою парламентською опозиційною групою ГЄРБ-СДС. Мотивом такого рішення став провал уряду в фінансово-економічній політиці, а дебати напередодні голосування тривали близько восьми годин.

За годину до голосування сьогодні перед будинком парламенту проводилось два мітинги: один в підтримку уряду, інший – за його відставку. Демонстрації в болгарській столиці тривають вже другий вечір поспіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це заявив Славі Тріфонов – лідер партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції. За словами Тріфонова, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

Згодом депутатська група ГЄРБ-СДС внесла до парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим. Всі 59 народних депутатів від опозиційної депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.

Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні.

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