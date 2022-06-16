Болгарія: опозиція готує вотум недовіри уряду

Болгарські опозиційні партії винесли на обговорення парламенту питання недовіри уряду країни

Сьогодні вранці депутатська група ГЄРБ-СДС («Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та Союз демократичних сил) внесла до діловодства парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим. Про це, як повідомив кореспондент «Главкому», йдеться в заяві пресслужби партії ГЄРБ.

«Голосування відбудеться через провал уряду у фінансовій та економічній політиці», – йдеться у заяві партії.

Зазначається, що всі 59 народних депутатів від депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.

Згідно з регламентом болгарського парламенту, обговорення проекту може розпочатись не раніше ніж через три і не пізніше семи днів після його внесення до парламенту. Голосування щодо нього має відбутись не раніше ніж через 24 години після закінчення обговорення. Це означає, що партнери по урядовій коаліції – «Продовжуємо зміни», Болгарська соціалістична партія і «Демократична Болгарія» мають до наступного тижня знайти решту, сім депутатів для того, щоб забезпечити парламентську більшість і тим самим зберегти чинний уряд.

Якщо вотум недовіри провалиться, новий запит на цій же підставі не може бути поданий протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це заявив Славі Тріфонов – лідер партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції. За словами Тріфонова, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні.

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