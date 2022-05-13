Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії

Захід є відповіддю на ухвалене у квітні рішення болгарської сторони вислати з країни дипломата посольства Росії

Сьогодні, 13 травня, в МЗС Росії викликали Посла Болгарії Атанаса Кристіна, де йому було вручено ноту про оголошення «persona non grata» співробітника Посольства Болгарії у Москві. Про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

Уточнюється, що цей захід є відповіддю на ухвалене у квітні рішення болгарської сторони вислати з країни дипломата посольства Росії в Софії.

Нагадаємо, після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у Болгарію, країна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.

До слова, у березні Болгарія оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.