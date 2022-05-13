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    Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії

    Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії
    фото з відкритих джерел

    Захід є відповіддю на ухвалене у квітні рішення болгарської сторони вислати з країни дипломата посольства Росії

    Сьогодні, 13 травня, в МЗС Росії викликали Посла Болгарії Атанаса Кристіна, де йому було вручено ноту про оголошення «persona non grata» співробітника Посольства Болгарії у Москві. Про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

    Уточнюється, що цей захід є відповіддю на ухвалене у квітні рішення болгарської сторони вислати з країни дипломата посольства Росії в Софії.

    Нагадаємо, після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у Болгарію, країна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.

    До слова, у березні Болгарія оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

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    Теги: росія окупанти війна посол Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії