  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Болгарія відмовилась постачати зброю Україні
рус
    Політика

    Болгарія відмовилась постачати зброю Україні

    Болгарія відмовилась постачати зброю Україні
    фото з відкритих джерел

    Болгарія заявляє, що і так достатньо зробила для України

    Болгарія відмовила у наданні військової допомоги Україні на запит посла України Віталія Москаленка. Про це повідомляє The Sofia Globe.

    Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

    «Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито», - сказала лідер Болгарської соціалістичної партії та міністр економіки Корнелія Нінова.

    Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив журналістам, що країна дотримуватиметься даного рішення парламенту.

    «Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали досі на гуманітарну допомогу, що ми ремонтуватимемо їхню техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці, ми зробимо це у Болгарії», – сказав Петков.

    Раніше повідомлялося, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів.

    Додамо, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.

    Теги: росія окупанти війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Болгарія відмовилась постачати зброю Україні