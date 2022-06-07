Болгарія відмовилась постачати зброю Україні
Болгарія заявляє, що і так достатньо зробила для України
Болгарія відмовила у наданні військової допомоги Україні на запит посла України Віталія Москаленка. Про це повідомляє The Sofia Globe.
Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.
«Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито», - сказала лідер Болгарської соціалістичної партії та міністр економіки Корнелія Нінова.
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив журналістам, що країна дотримуватиметься даного рішення парламенту.
«Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали досі на гуманітарну допомогу, що ми ремонтуватимемо їхню техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці, ми зробимо це у Болгарії», – сказав Петков.
Раніше повідомлялося, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів.
Додамо, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.