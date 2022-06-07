Болгарія відмовилась постачати зброю Україні

Болгарія відмовила у наданні військової допомоги Україні на запит посла України Віталія Москаленка. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

«Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито», - сказала лідер Болгарської соціалістичної партії та міністр економіки Корнелія Нінова.