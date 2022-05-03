Президент Болгарії озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні
Завтра парламент Болгарії вирішуватиме, чи надавати військову допомогу Україні
Президент Болгарії Румен Радев продовжує виступати проти надання військової допомоги Україні. Про це з посиланням на Болгарське національне радіо повідомив кореспондент «Главкома».
«Для мене, як і для всіх болгар, дуже важливо почути дебати, почути аргументи політичних сил і аргументи, за допомогою яких вони прийматимуть рішення», – прокоментував Румен Радев завтрашнє засідання парламенту, на якому буде вирішуватись, чи надасть Болгарія військову допомогу Україні.
Болгарський президент наголосив, що дуже важливо враховувати роль Болгарії у війні, а також те, що вона має історичну діаспору в Україні.
«Люди, які приймають рішення, повинні враховувати насамперед безпеку болгар. Це та позиція, якою вони мають керуватися», – категорично заявив президент.
Водночас Румен Радев додав, що Болгарія є лояльним членом ЄС і НАТО та солідарна з її партнерами та союзниками.
«У мене таке відчуття, що багато людей говорять, не маючи власної думки. Якщо наші партнери їм скажуть – не треба давати зброю, бо вона небезпечна і буде ескалація, вони скажуть – так, не повинні. Якщо ті кажуть – негайно надайте зброю, вони почнуть це робити», – сказав Радев.
Відповідаючи на запитання про те, що буде з правлячою коаліцією, якщо парламент ухвалить рішення надати Україні військову допомогу, Радев висловив сподівання, що «керівництво Болгарської соціалістичної партії (виступає проти надання Україні зброї – ред. ) знайде таке формулювання, за якого воно не нестиме відповідальності, якщо щось буде надіслано, і при цьому залишиться в коаліції».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, що українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії. Дану ініціативу було погоджено під час візиту болгарського прем’єра до Києва.