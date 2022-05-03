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    Президент Болгарії озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні

    &laquo;Для мене, як і для всіх болгар, дуже важливо почути дебати&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;Румен Радев про зброю Україні - Президент Болгарії озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні
    «Для мене, як і для всіх болгар, дуже важливо почути дебати», – Румен Радев про зброю Україні
    фото з відкритих джерел

    Завтра парламент Болгарії вирішуватиме, чи надавати військову допомогу Україні

    Президент Болгарії Румен Радев продовжує виступати проти надання військової допомоги Україні. Про це з посиланням на Болгарське національне радіо повідомив кореспондент «Главкома».

    «Для мене, як і для всіх болгар, дуже важливо почути дебати, почути аргументи політичних сил і аргументи, за допомогою яких вони прийматимуть рішення», – прокоментував Румен Радев завтрашнє засідання парламенту, на якому буде вирішуватись, чи надасть Болгарія військову допомогу Україні.

    Болгарський президент наголосив, що дуже важливо враховувати роль Болгарії у війні, а також те, що вона має історичну діаспору в Україні.

    «Люди, які приймають рішення, повинні враховувати насамперед безпеку болгар. Це та позиція, якою вони мають керуватися», – категорично заявив президент.

    Водночас Румен Радев додав, що Болгарія є лояльним членом ЄС і НАТО та солідарна з її партнерами та союзниками.

    «У мене таке відчуття, що багато людей говорять, не маючи власної думки. Якщо наші партнери їм скажуть – не треба давати зброю, бо вона небезпечна і буде ескалація, вони скажуть – так, не повинні. Якщо ті кажуть – негайно надайте зброю, вони почнуть це робити», – сказав Радев.

    Відповідаючи на запитання про те, що буде з правлячою коаліцією, якщо парламент ухвалить рішення надати Україні військову допомогу, Радев висловив сподівання, що «керівництво Болгарської соціалістичної партії (виступає проти надання Україні зброї – ред. ) знайде таке формулювання, за якого воно не нестиме відповідальності, якщо щось буде надіслано, і при цьому залишиться в коаліції».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, що українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії. Дану ініціативу було погоджено під час візиту болгарського прем’єра до Києва.

    Теги: росія окупанти війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Президент Болгарії озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні