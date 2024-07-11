Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО
Очільники Міноборони Болгарії, Греції (праворуч) та Румунії (у центрі) підписали документ про створення спільного коридору
фото: NikosDendias/Х

Три країни створять коридор для перекидання військ на східний фланг НАТО

Болгарія, Греція та Румунія підписали угоду про створення нового коридору для перекидання військ НАТО. Рішення ухвалено з метою зміцнення обороноздатності країн регіону та підвищення військової мобільності на східному фланзі НАТО. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив глава Міноборони Греції Нікос Дендіас. 

За його словами, такий коридор дозволить оперативно реагувати на потенційні загрози безпеці. Восени учасники угоди проведуть тристоронню зустріч у грецькому Олександруполісі, щоб обговорити реалізацію заявлених заходів.

Як повідомляє грецьке видання Kathimerini, військовий коридор передбачає об'єднання чотирьох портів та їхньої інфраструктури. Він з'єднає Салоніки та Олександруполіс з Варною в Болгарії та Констанцею в Румунії – ці чотири міста стратегічно важливі для НАТО через їхню близькість до східних кордонів альянсу. Коридор полегшить переміщення військових Європою та за її межами, а також дозволить безперешкодно перетинати прикордонні пункти під час місій, що значно скоротить час перекидання військ.

Крім того, у Румунії будується найбільша в Європі база НАТО площею 30 кв м. У майбутньому на ній розмістяться 10 тис. військових разом із сім'ями та цивільним персоналом. Об'єкт буде створений за рахунок розширення 57-ї авіабази ВПС Румунії «Михайло Когелнічану», розташованої на узбережжі Чорного моря.

Бухарест інвестує в проєкт $2,5 млрд. На об'єкт незабаром буде переведено частину особового складу німецької авіабази «Рамштайн», оскільки інтереси Північноатлантичного альянсу все більше зміщуються на схід через війну в Україні.

Раніше стало відомо, що на військових базах США в Європі через побоювання масштабного саботажу, що готується Росією, були посилені заходи безпеки. Розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія включила американські бази та військовий персонал як можливий варіант для нападу через проксі-сервери.

Читайте також: Що зміниться для України після саміту НАТО у Вашингтоні
Теги: росія Міноборони Греція Румунія соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Посол України в Туреччині пояснив, чому Ердоган контактує з Путіним
Посол України в Туреччині пояснив, чому Ердоган контактує з Путіним
США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю: реакція Росії
США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю: реакція Росії
Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО
Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО
Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані (відео)
Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані (відео)
Китай прокоментував декларацію саміту НАТО і вкотре назвав війну «конфліктом»
Китай прокоментував декларацію саміту НАТО і вкотре назвав війну «конфліктом»
«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу
«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
15K
На Європу чекає нова кліматична катастрофа: британські учені з'ясували причину
12K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
8728
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
7581
Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Сьогодні, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Сьогодні, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Сьогодні, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Сьогодні, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Сьогодні, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua