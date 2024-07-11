Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО

Три країни створять коридор для перекидання військ на східний фланг НАТО

Болгарія, Греція та Румунія підписали угоду про створення нового коридору для перекидання військ НАТО. Рішення ухвалено з метою зміцнення обороноздатності країн регіону та підвищення військової мобільності на східному фланзі НАТО. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив глава Міноборони Греції Нікос Дендіас.

За його словами, такий коридор дозволить оперативно реагувати на потенційні загрози безпеці. Восени учасники угоди проведуть тристоронню зустріч у грецькому Олександруполісі, щоб обговорити реалізацію заявлених заходів.

Як повідомляє грецьке видання Kathimerini, військовий коридор передбачає об'єднання чотирьох портів та їхньої інфраструктури. Він з'єднає Салоніки та Олександруполіс з Варною в Болгарії та Констанцею в Румунії – ці чотири міста стратегічно важливі для НАТО через їхню близькість до східних кордонів альянсу. Коридор полегшить переміщення військових Європою та за її межами, а також дозволить безперешкодно перетинати прикордонні пункти під час місій, що значно скоротить час перекидання військ.

Крім того, у Румунії будується найбільша в Європі база НАТО площею 30 кв м. У майбутньому на ній розмістяться 10 тис. військових разом із сім'ями та цивільним персоналом. Об'єкт буде створений за рахунок розширення 57-ї авіабази ВПС Румунії «Михайло Когелнічану», розташованої на узбережжі Чорного моря.

Бухарест інвестує в проєкт $2,5 млрд. На об'єкт незабаром буде переведено частину особового складу німецької авіабази «Рамштайн», оскільки інтереси Північноатлантичного альянсу все більше зміщуються на схід через війну в Україні.

Раніше стало відомо, що на військових базах США в Європі через побоювання масштабного саботажу, що готується Росією, були посилені заходи безпеки. Розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія включила американські бази та військовий персонал як можливий варіант для нападу через проксі-сервери.