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Бази США у Європі переведені у стан підвищеної готовності через диверсійну загрозу – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Бази США у Європі переведені у стан підвищеної готовності через диверсійну загрозу – CNN
Бази США у Європі готуються протистояти загрозам з боку США
фото із відкритих джерел

CNN: Інформація розвідки про російську диверсійну загрозу призвела до посилення безпеки на військових базах США в Європі

На військових базах США в Європі через побоювання масштабного саботажу, що готується Росією, були посилені заходи безпеки. Про це пише CNN з посиланням на джерела. 

«Минулого тижня військові бази США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності вперше за десятиліття після того, як США отримали розвідувальну інформацію про те, що найняті Росією особи розглядають можливість проведення диверсійних атак на американський військовий персонал і об’єкти», – пишуть журналісти CNN.

Розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія включила американські бази та військовий персонал як можливий варіант для нападу через проксі-сервери.Такі спроби уже здійснювалися і навіть були успішними по всій Європі в останні місяці. Так, у квітні цього року двоє громадян Німеччини та Росії  були заарештовані за звинуваченнями в підготовці вибухів і підпалів на цілі, включно з військовими об’єктами США, від імені Росії.

Джерела повідомили, що дані розвідки, які США отримали протягом останніх двох тижнів, були визнані «достатньо тривожними», щоб застосувати додаткові протоколи безпеки. Кілька американських військових баз у Європі підвищили рівень тривоги до рівня Charlie, який «застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність певної форми терористичної дії або нападу на персонал чи об’єкти». 

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що альянс «суттєво збільшив» обмін розвідданими щодо «російської кампанії таємної диверсійної діяльності» в Європі, яка в останні місяці стала дедалі нахабнішою та агресивнішою на тлі виборів на Заході – вони розглядаються Росією як «головна можливість» для того, аби спробувати підірвати суспільну підтримку України.

 Командування США в Європі відмовилося повідомляти CNN про конкретні причини посилення заходів безпеки. Військові обмежилися заявою про «комбінацію факторів американських сил, що потенційно впливають на безпеку».

Як нагадують журналісти, загроза підтримуваних Росією диверсійних заходів стала особливо гострою в останні місяці на тлі серії підпалів і вибухів по всій Європі. Включаючи пожежі та вибухи в Ризі, Лондоні, Варшаві, Празі, і Парижі.  Ці дії європейські військові також пов'язують із Росією.

Високопоставлений чиновник НАТО сказав, що диверсійна кампанія РФ стає все більш нахабною та агресивною. «Те, що ми зараз бачимо, – це більш злагоджені, більш агресивні зусилля, ніж те, що ми спостерігали з часів холодної війни», – зазначив він. «Ми бачимо диверсії, плани вбивств, підпали – реальні речі, які коштували людських життів».

До слова, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9-11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Форуму оборонної промисловості. Елементом цього зобов’язання стане збільшення витрат на оборону. Генсек наголосив, що члени НАТО «повинні витрачати краще і більше разом на оборону».

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Теги: розвідка обмін військові росія росіяни США чиновник НАТО агресія

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