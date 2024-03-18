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В одній із країн ЄС розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В одній із країн ЄС розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО
База НАТО матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км
фото ілюстративне

На базі зможуть постійно проживати до 10 тис. військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей

На території Румунії розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 млрд євро. Про це пише Euronews.

Повідомляється, що військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Він матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 тис. військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею. 

Раніше повідомлялося,  що країни НАТО віддані розвитку системи протиракетної оборони на тлі зростання загроз через наявність балістичних ракет в арсеналах потенційних противників.

До слова, адміністрація президента Сполучених Штатів очікує, що більше країн країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) «збільшать свої внески на потреби оборони блоку до 2% власного ВВП», йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.За словами американської чиновниці, «на такі кроки з боку держав, які входять до НАТО, Штати сподіваються до проведення саміту блоку в Вашингтоні, що має відбутися за кілька місяців».

До відома, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

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Теги: Адміністрація Президента НАТО Румунія озброєння

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