Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає

Болгарія пропонує державні виплати на житло людям, які вимушено виїхали з України через агресію РФ

31 липня до 31 грудня 2024 року тимчасовий уряд Болгарії схвалив продовження гуманітарної допомоги для українських біженців. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Механізм допомоги для біженців з України був запроваджений у 2022 році.

Зазначається, що допомога Болгарії передбачає державні виплати на житло людям, які вимушено виїхали з України через агресію РФ та отримали тимчасовий захист у країні відповідно до директиви Європейської комісії.

Видання додає, що наразі у Болгарії залишаються 55 302 українці за схемою тимчасового захисту ЄС, а за державною – 6 081.

Нагадаємо, що німецька опозиція пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. За даними генсека, у Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати». На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.