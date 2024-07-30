Транзит російського газу – стоп! Що буде з українською трубою?

Україна продовжує транзит російського газу у країни ЄС, виконуючи домовленості з Європейським Союзом за 2019 рік

Що чекає газові магістралі України у 2025 році, коли завершиться контракт на транзит

Попри війну з Росією, Україна досі продовжує транзит російського газу. Наша держава виконує раніше досягнуті домовленості з Європейським Союзом. Але наприкінці 2024 року завершиться дія п’ятирічного контракту з росіянами, з 1 січня 2025 року Україна готова повністю зупинити транзит. На початку 2024 року в уряді заявили, що Україна не буде вести переговори з росіянами щодо продовження договору, а от європейці, мовляв, самі можуть домовлятися з «Газпромом».

«Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу», – йдеться у повідомленні Кабміну.

Нині Україна пропускає російський газ через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина та Італія. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу – це вчетверо менше, ніж передбачав п’ятирічний контракт, підписаний наприкінці 2019 року.

30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія був підписаний пакет договорів на транзит російського газу. На фото виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер фото: tsoua.com

30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія було підписано пакет договорів на транзит газу з росіянами, він включає: транспортну угоду між «Нафтогазом» та «Оператором газотранспортної системи України», міжоператорську угоду між Оператором ГТС і «Газпромом», а також договір про організацію транзиту між «Нафтогазом» і «Газпромом», у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на п’ять років. Мінімальний обсяг транзиту у 2020 році – 65 млрд кубометрів газу, а протягом 2021-2024 років – 40 млрд кубів на рік. Щодоби «Газпром» має бронювати потужності української газотранспортної системи (ГТС), розраховані на прокачування 178 млн куб. м газу.

Європа збільшує закупівлю у 2024 році

Після повномасштабного вторгнення в Україну Європа заявила, що готова покінчити із залежністю від російського газу та переорієнтуватися на інших постачальників. Водночас нещодавно Росія заявила про готовність продовжувати постачання газу через Україну в Європу після закінчення п’ятирічного контракту. Про це журналістам сказав віцепрем'єр Росії Олександр Новак у Казахстані (повідомляє TRT Haber).

Важлива деталь: транзит газу через Україну почав зростати з осені минулого року, наприклад, у березні 2024 року його обсяги перевищили показник березня-2023 на 27%. Зросли і доходи бюджету ворожої країни від цього експорту. А все тому, що на європейському ринку тепер російський газ найдешевший – 26 липня на газовому хабі TTF ціна була $370,6 у перерахунку на 1000 куб м.

Отже, Європа починає забувати, як наприкінці 2021 року Росія спровокувала глобальну енергетичну кризу? Тоді «Газпром», найбільший експортер газу на європейський ринок (забезпечував 40% потреб ЄС), різко обмежив обсяги поставок. У результаті 21 грудня 2021 року ціна в Європі вперше в історії подолала позначку у $2200 за тисячу кубічних метрів – це було удесятеро вище ніж 2020-го. Тоді захмарна ціна поставила промисловість ЄС на межу зупинки. А 2021 рік увійшов в історію як рік глобальної енергетичної кризи.

Україна також зазнала величезних збитків через різке зменшення транзиту російського газу – зазвичай доходи від цих послуг перевищували $3 млрд на рік. Протягом майже пів століття завдяки транзиту російського газу наша держава отримувала 3% валового внутрішнього продукту (до початку російської агресії Україна транспортувала 90-110 млрд кубометрів за рік). Крім доходів у доларах Україна завдяки транзитному значенню набула ще й особливого геополітичного статусу.

Альтернатива чи загроза з Азербайджану?

Тепер Україна планує переорієнтуватися на альтернативне завантаження нашої газотранспортної системи (ГТС). Зокрема звучали заяви про газ з Азербайджану. Прагнучи зберегти роль транзитної країни та забезпечення гарантій енергетичної безпеки Європи, Україна веде переговори про постачання газу з Азербайджану по українській ГТС, про це заявив агентству Bloomberg президент Володимир Зеленський. Та про результати цих переговорів поки що нічого не відомо.

План із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, – попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості.

Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Олексій Чернишов, голова правління «Нафтогазу», сказав, що пропозиція про постачання азербайджанського газу – головна альтернатива, яку розглядає Україна. Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із Росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою. За даними Чернишова, інший варіант – закупівля газу трейдерами ЄС на кордоні України і Росії – прив’язав би Україну до «Газпрому». «Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу», – сказав Чернишов. «У той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу».

За словами Гончара, Київ готовий закрити очі на те, щоб газ із Росії йшов під виглядом азербайджанського, оскільки вважає, що присутність російського палива стане страховкою від атак Москви. Проте експерт переконаний: це «слабкий аргумент», оскільки Росія завдає ударів по газокомпресорних станціях України.

За словами Сергія Макагона, колишнього керівника «Оператора ГТС України», останнім часом Київ отримував близько $1 млрд доларів на рік у вигляді плати за транзит, але більша частина коштів йшла на обслуговування ГТС. При цьому наш транзит поповнив військову скарбницю Москви приблизно на $5 млрд на рік, що суперечить закликам України ввести санкції проти російського палива.

Газогони можуть транспортувати в Європу біогаз та водень

В останні роки Україна також неодноразово заявляла про плани переорієнтувати використання газопроводів на транспортування біогазу, водню, експорт власного газу. Європа також у цьому зацікавлена. У 2020 році була прийнята Воднева стратегія ЄС, тоді ж Україну визнали потенційним постачальником водню до ЄС.

А от заяви щодо експорту власного газу видаються утопічними. Адже «Нафтогаз України» за часів керівництва Андрія Коболєва «успішно» провалив програму нарощування видобутку газу. Протягом 2016-2020 років уряд обіцяв прискореними темпами збільшити обсяги видобутку газу. Але так звана Стратегія 20/20 була невиконана. Вона зобов’язувала дочірню структуру НАКу «Укргазвидобування» до 2020 року наростити видобуток газу з 14,5 до 20,1 млрд кубометрів протягом 2016-2020 років.

Єврокомісія підтримала проєкт зі створення водневого коридору між Україною, Словаччиною, Чеською Республікою, Австрією та Німеччиною фото з відкритих джерел

Що очікує магістральні газогони України у разі «нульового» транзиту? З цим запитанням «Главком» звернувся до гендиректора ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) Дмитра Липпи. Редакція отримала відповіді від пресслужби компанії у письмовій формі.

Гендиректор ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) Дмитро Липпа фото: tsoua.com

У кінці року завершується контракт на транзит російського газу українською територією. Договір діяв п’ять років з умовою продовження після 2024 року ще на 10 років. Для України це був своєрідний тайм-аут для того, щоб подбати про завантаження труби у майбутньому. Які перспективи?

У нас є декілька основних напрямків для подальшого розвитку. Це поглиблення співпраці з європейськими партнерами і розвиток ринку відновлювальних газів (біометан та водень), що у підсумку має посилити роль України на енергетичній карті світу.

Ми долучились до ініціативи «Вертикальний коридор», який має об’єднати ринки Південної та Центральної Європи. Південна Європа та країни Балканського регіону активно працюють над розширенням потужностей LNG-терміналів (термінал для скрапленого газу – «Главком»), що призведене до створення очікуваного профіциту (скрапленого газу – «Главком») у 10 млрд куб м на рік.

Ініціатива «Вертикальний коридор» пропонує розширення каналів постачання газу в ЄС за рахунок нових плавучих установок з регазифікації та зберігання скрапленого газу у Південній Європі та транспортування газу з півдня на північ фото з відкритих джерел

Натомість, Словаччина, Молдова, Австрія потребують інших джерел газу. Саме Україна, з її значними сховищами, гнучким сполученням із цими регіонами, може бути мостом між ринками та місцем зберігання запасів газу. Тим більше, що цей проєкт може стати переосмисленням нашої ділянки Трансбалканського маршруту, адже тепер він працює у реверсному режимі (у 2023 році було транспортовано понад 0,5 млрд куб. м).

За даними «Нафтогазу України», запаси газу в українських підземних сховищах газу на 22 липня 2024 року перевищили 10 млрд куб м. З початку сезону до підземних сховищ було закачано понад 2,5 млрд куб м природного газу. У «Нафтогазі» очікують, що до 1 листопада буде накопичено 13,2 млрд куб м газу, яких цілком вистачить для проходження опалювального сезону. Довідка «Главкома»

Другий проєкт – збільшення транскордонної потужності з Польщею. Разом з польським оператором Gaz-System ми хочемо створити нові гарантовані потужності з Польщі до України. Адже Польща, що активно розвиває власну LNG-інфраструктуру, дуже цікавий партнер для українського ринку газу.

Відповідні аукціони із розподілу об`єднаної нової (збільшеної) потужності відбулись 1 липня 2024 року на аукціонній платформі GSA, але результат поки що негативний, тому що не виникли зобов’язання замовників послуг транспортування щодо розподіленої нової (збільшеної) потужності.

У контексті відновлювальних газів ми дуже розраховуємо на українських виробників біометану. Незабаром очікуємо відкриття доступу до експорту українського біометану до Європи. За попередніми прогнозами, за рік ми зможемо фіксувати перші значні обсяги транспортування цього газу до ЄС.

Також ми співпрацюємо з операторами газотранспортних систем Німеччини, Чехії та Словаччини – OGE, Net4Gas і Eustream – над створенням Центрально-Європейського водневого коридору (СЕНС – Central European hydrogen corridor). У 2023 році цей проєкт увійшов до списку зі 166 проєктів, що становлять спільний інтерес (Projects of Common Interest, PCIs) та взаємний інтерес (Projects of Mutual Interest, PMIs) за рішенням Європейської комісії.

Київ заявив, що не буде продовжувати контракт з «Газпромом». Водночас, за даними Bloomberg, чиновники ЄС ведуть переговори з Україною про збереження транзиту газу через Україну у 2025 році. Як завантажена труба зараз та які обсяги потрібно прокачувати у майбутньому, щоб робота ГТС не була збитковою?

Уже багато років українська ГТС використовує менше третини проєктних потужностей ГТС. Після початку повномасштабного вторгнення транзит знизився до близько 15 млрд куб. м на рік, хоча проєктні потужності становлять 146 млрд куб. м. Також суттєво скоротилось споживання газу в Україні, особливо після початку повномасштабної війни.

Оператор ГТС має враховувати зміни на попит природного газу у своїй діяльності. І з огляду на поточну ситуацію ми вважаємо за необхідне оптимізувати систему до нового операційного середовища. Відповідний законопроєкт №6133 про внесення змін до Закону України «Про нафту і газ» щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу вже пройшов друге читання у Верховній Раді й пропонує дієвий механізм реагування на новий режим роботи української ГТС. Численні комітетські слухання і окремі засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримали ключові положення цього законопроєкту (подано у парламент у жовтні 2021 року – «Главком»).

Законопроєкт дозволяє переводити в особливий режим роботи компресорні станції, некритичні і незадіяні у транспортуванні газу всередині країни. Товариство вважає, що прийняття відповідних законодавчих рішень у сфері об’єктів ГТС є безперечною умовою подальшого сталого розвитку вітчизняного ринку природного газу.

За підтримки USAID, «Оператор ГТСУ» разом з незалежними консультантами Mott MacDonald проаналізували завантаженість системи при різних сценаріях, в тому числі – за «нульового» транзиту. Перехід до особливого режиму роботи дозволить зекономити мільярди гривень на утриманні надлишкових потужностей і уникнути значного збільшення тарифу на транспортування газу для українських замовників, а також зберегти достатньо привабливі тарифи для іноземних замовників. (Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допомагає ОГТСУ оптимізувати роботу газотранспортної системи України – «Главком»).

Трубопровідний транспорт Азербайджану

Глава «Нафтогазу України» Олексій Чернишов виключив можливість співпраці з «Газпромом» та заявив, що постачання газу з Азербайджану «може мати якесь майбутнє». Чи досягнута домовленість з європейськими компаніями, які планують купувати газ в Азербайджані та закачувати його в російські трубопроводи, і потім транспортувати його до Європи через газопроводи України?

ТОВ «Оператор ГТС України» не володіє інформацією про перемовини з цього питання. Жоден трейдер не звертався до нас з планами стосовно таких поставок.

У 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, доходи від транзиту склали близько $1 млрд. Який дохід отримував «Оператор ГТС» в останні два роки, які обсяги транзиту російського газу через ГТС України у 2023 та 2024 роках?

Важливо підкреслити, що ОГТСУ не має прямого контракту на транзит газу з «Газпромом» та не отримує від нього кошти за транспортування газу. Наше підприємство надає послуги транспортування НАК «Нафтогаз України», який є організатором транзиту і замовником послуг транспортування російського газу через ГТС України.

У 2023 році транзит газу склав трохи більше 15 млрд куб. м на рік, а за підсумками п’яти місяців 2024 року – 6,4 млрд куб. м.

У 2023 році транзит знизився на 28,4% (на 5,8 млрд куб. м) порівняно з 2022 роком – до майже 15 млрд куб. м.

Існує ризик, що у разі невикористання українського газопроводу він може стати мішенню для ворожих бомбардувань. Чи вдасться цього уникнути?

ОГТСУ робить все необхідне, щоб захистити інфраструктуру і співробітників. Президент Володимир Зеленський, уряд і Міністерство енергетики приділяють достатньо уваги питанню захисту об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі й вітчизняній газотранспортній системі. Ми плідно співпрацюємо з міжнародними донорами, а також з силами безпеки і оборони. Також, як і вся Україна, як і весь енергетичний сектор, ми сподіваємося на посилення системи ППО з боку наших міжнародних партнерів.

У 2022 році США обігнали Росію у постачанні скрапленого газу (СПГ) у країни ЄС, які відмовилися від російського газу, а відтак і від транзиту через Україну. Але у травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше перевищив поставки з США. Чи є у цьому питання підтримка України з боку лідерів ЄС?

24 червня Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій, економічних та індивідуальних обмежувальних, у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, у рамках цього санкційного пакета Євросоюз вперше запровадив заборону на перевантаження в портах ЄС російського скрапленого природного газу (СПГ) для постачання у треті країни. Заборона стосується як перевантаження з судна на судно, так і перевалювання скрапленого газу (СПГ) з судна на берег. Крім того, ЄС заборонив постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів.

Європейський Союз вивчає можливість використання українських підземних газових сховищ для зберігання своїх запасів газу. Чи активно західні компанії закачують туди свій газ?

За підсумками 2023 року іноземні замовники зберігали 2,5 млрд куб. м газу в Україні, цього року ми також бачимо, що трейдери починають транспортувати газ. У цілому технологічні потужності дозволяють зберігати до 10 млрд куб. м природного газу у нашій країні.

Чи загрожують «Газпрому» штрафні санкції з боку європейських покупців газу, які підписали довгострокові контракти до 2040 року, у разі припинення Україною транзиту російського газу?

Ми не є стороною у вищезазначених контрактах та правовідносинах між «Газпромом» та європейськими покупцями. Отже, що там прописано щодо порядку розірвання контракту/штрафних санкцій – невідомо.

Наталка Прудка, «Главком»