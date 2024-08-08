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Болгарія заборонила «пропаганду» ЛГБТК+ у школах

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Болгарія заборонила «пропаганду» ЛГБТК+ у школах
Через прийняття закону у Болгарії на вулиці вийшли представники правозахисних організацій
фото: AP

Закон запропонувала проросійська ультраправа партія «Возраждане»

Уряд Болгарії прийняв закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. Про це повідомляє Euronews.  

За заборону проголосували 159 депутатів, 22 «проти», а 12 утрималися.

Зазначається, що закон запропонувала проросійська ультраправа партія «Возраждане», яка заявила, що «нетрадиційна сексуальна орієнтація» суперечить болгарській правовій концепції «емоційного, романтичного, сексуального або чуттєвого потягу між особами протилежної статі».

Euronews пише, що законом також забороняється в системі освіти «пропаганда, просування або підбурювання будь-яким способом, прямо чи опосередковано, ідей і поглядів, пов’язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та/або статтю».

Прийняття закону змусило вийти на вулиці представників правозахисних організацій країни. 

«Дуже тривожно спостерігати, як Болгарія бере на озброєння тактику з російського підручника проти прав людини. Такі дії є не тільки регресивними, але й прямо суперечать цінностям рівності та недискримінації, які відстоює Європейський Союз», – заявили у загальноєвропейській правозахисній групі ЛГБТК+ Forbidden Colours.

Раніше парламент Грузії  затвердив у першому читанні законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ

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Теги: закон уряд школа ЛГБТ Болгарія

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