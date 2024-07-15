Видатний 49-річний експілот Формули-1 оголосив, що перебуває в одностатевих відносинах
За свою 11-річну кар'єру Шумахер 27 разів опинявся на подіумі, у тому числі шість разів вигравав етапи Формули-1
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Німець опублікував світлину зі своїм партнером на ім'я Етьєн, з яким перебуває у відносинах протягом останніх двох років.
Ральфу Шумахеру 49 років. Гонщик – молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Дебютував у Формулі-1 у 1997 році за команду «Джордан» і після двох сезонів перейшов до «Уільямсу», де двічі ставав четвертим за підсумками року – у 2001 та 2002 роках.
Останні три роки кар'єри (2005–2007) Шумахер провів у «Тойоті», де двічі ставав призером Гран-прі.
Загалом за свою 11-річну кар'єру Шумахер 27 разів опинявся на подіумі, у тому числі шість разів вигравав етапи Формули-1.
Ральф має сина Девіда – ексгонщика Формули-3.
Нагадаємо, парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ.
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