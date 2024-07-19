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Єврокомісія перевіряє законопроєкт про «відкуп» за корупцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єврокомісія перевіряє законопроєкт про «відкуп» за корупцію
За словами Стефанішиної, документ відповідає світовій практиці
фото з відкритих джерел

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах

Європейська комісія надає оцінку законопроєкту про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів. Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі для «Інтерфакс-Україна».

За словами Стефанішиної, документ відповідає світовій практиці. Вона також зазначила, що законопроєкт допрацюють, якщо до нього будуть коментарі, а також закликала «не піддаватись маніпуляціям».

Стефанішина підтвердила, що підвищення ефективності укладення угод зі слідством передбачає Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки, Ukraine Facility Plan, а також звіт у межах пакета розширення. Це, за словами віцепрем'єра, означає, що законопроєкт справді є частиною плану реформ, узгодженого з європейськими партнерами.

«Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів», – додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф.

За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

Згодом народний депутат України Дмитро Гурін прокоментував своє рішення проголосувати у першому читанні за законопроєкт, який полегшує життя корупціонерам.

До слова, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабаря за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

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Теги: Ольга Стефанішина Єврокомісія закон Європейський союз корупція в Україні

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