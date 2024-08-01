Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Україна пояснила Єврокомісії свою позицію

Шмигаль наголосив, що Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС

Прем'єр каже, що Угорщині та Словаччині насправді загрожує Росія

Запроваджені Україною санкції проти російської компанії «Лукойл» не порушують Угоду про асоціацію з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Зокрема, прем'єр пояснив позицію Києва щодо справедливих санкцій проти російського «Лукойла», якому заборонено транспортувати нафту через територію України. За словами глави українського уряду, реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною.

Як каже Шмигаль, Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною.

Також прем'єр зазначив, що справжню загрозу цим країнам становить Росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій.

«І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки», – написав прем’єр.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Зокрема, Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».