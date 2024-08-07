Єврокомісія про атаку на Курську область: Україна має законне право захищатися

Стано заявив, що ЄС повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи наступ Сил оборони в Курській області РФ, заявив, що Україна має право захищатися. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Згідно з міжнародним правом, Україна має законне право захищатися, у тому числі завдаючи ударів по агресору на його території. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності», – підкреслив Стано.

⚡️⚡️Велика група російських окупантів здається у полон на Курщині - 22 шт



🛬А переконав їх не чинити спротиву звичайний дрон pic.twitter.com/s6YfOHZ6jM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

Раніше стало відомо, що Адміністрація Сполучених Штатів звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області Росії. Зокрема, Сполучені Штати не змінили своєї політики щодо ударів по території РФ. Україна може бити американською зброєю лише по прикордонню РФ, звідки та атакує, зокрема, Харківщину.

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.