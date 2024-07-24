Санкції проти «Лукойла»: Болгарія запропонувала Угорщині допомогу

Сійярто вважає, що Україна, своєю забороною на транзит російської нафти, порушує «безпеку енергопостачання Угорщини та Словаччини»

Голова МЗС Угорщини провів переговори з головою болгарського Міненерго через блокування транзиту нафти російського «Лукойлу» до Угорщини та Словаччини

Болгарія запропонувала допомогу в подоланні труднощів, які виникли внаслідок обмежень на транзит нафти російського «Лукойлу» через Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє БНР.

Сійярто сказав, що провів переговори з головою болгарського Міністерства енергетики Володимиром Маліновим через ситуацію, що склалася після «неприйнятних» кроків України з блокування транзиту нафти російського «Лукойлу» до Угорщини та Словаччини.

Міністр уточнив, що значні поставки природного газу в Угорщину здійснюються через Болгарію, яка є «одним із найнадійніших постачальників нафти» в регіоні.

«Болгарія також поважає всі свої зобов'язання як транзитера», – підкреслив він, не уточнивши, в чому полягатиме можлива допомога Софії із нафтою.

Голова МЗС Угорщини вкотре повторив, що Україна своїми діями порушує «безпеку енергопостачання Угорщини та Словаччини» та Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, і поскаржився на «деякі країни», які «намагаються виправдати Україну і явно ігнорують внутрішню солідарність ЄС».

«Залишається очікувати, коли Єврокомісія нарешті займе позицію і скличе консультації Україна-ЄС, в результаті яких ми очікуємо, що Україна скасує заборону на постачання нафти «Лукойлу», – додав він.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.